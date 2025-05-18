В Финляндии при столкновении и крушении двух вертолетов погибли пять человек

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

По предварительным данным, на борту одного из судов находились крупные бизнесмены из Эстонии.

В Финляндии при столкновении двух вертолетов погибли пять человек

Фото: www.globallookpress.com/XinHua

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На юго-западе Финляндии в результате столкновения двух вертолетов погибли пять человек. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на министерство иностранных дел Эстонии. По данным журналистов, в МИД Эстонии подтвердили, что никто из находившихся на борту не выжил. Личности погибших уточняются. В прессе также появилась информация, что среди жертв аварии могли оказаться два топ-бизнесмена из Эстонии — Прийт Яагант и Олег Сынаялг.

«Пять человек погибли в результате крушения вертолета недалеко от аэропорта Эура в субботу», — сказано в заявлении финской полиции.

В Минобороны Финляндии подчеркнули, что происшествие не связано с военной техникой или объектами страны. Отмечается, что оба вертолета (Robinson R44 Raven и другой, модель которого пока неизвестна) вылетели из Таллина и летели рядом до места катастрофы, один из них загорелся в процессе падения. Воздушные суда столкнулись на высоте около 300 метров, местоположение аварии удалось определить по столбу дыма. Вертолеты упали в лесистой местности примерно в ста метрах друг от друга.

На месте происшествия работают спасатели и следователи, предварительное расследование ведет Финская уголовная полиция. Местная газета Ilta-Sanomat связалась с представителем компании, на которую был зарегистрирован один из вертолетов. Он рассказал, что в числе жертв был его брат. Один из вертолетов принадлежал эстонской компании NOBE, второй — компании Eleon. Совладельцем Eleon является погибший Олег Сынаялг.

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