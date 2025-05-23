Лавров рассказал о стремлении РФ к мирному урегулированию конфликта на Украине

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 19 0

Россия неоднократно предпринимала попытки заключить перемирие.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Россия привержена мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что наша страна неоднократно предпринимала попытки заключить перемирие с Украиной. Например, по случаю празднования Пасхи, Дня Победы, а также в виде месячного моратория на атаки по энергетической инфраструктуре. Российская сторона соблюдала договоренности, а украинская — нет. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали свои агрессивные и преступные действия.

«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины», — говорит Лавров.

Российская сторона уже завершила подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «1000 на 1000».

В данный момент ведется активная работа над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров указал на неадекватность Зеленского. Глава МИД РФ обратил внимание на непоследовательное поведение украинского президента. Он напомнил, что Зеленский требовал явки президента РФ Владимира Путина в Стамбул после того, как сам подписал указ о запрете переговоров с ним.

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