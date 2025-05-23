Лавров указал на неадекватность Зеленского

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Глава МИД РФ обратил внимание на непоследовательное поведение украинского президента.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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Президент Украины Владимир Зеленский — неадекватный руководитель. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли» под эгидой Дипломатической академии МИД.

«Если сравнить все доводы, которые звучат из Украины, очевидно, что это (Зеленский. — Прим. ред.) неадекватный руководитель», — сказал Лавров.

Он напомнил, что Зеленский требовал явки президента РФ Владимира Путина в Стамбул после того, как сам подписал указ о запрете переговоров с ним.

При этом дипломат также отметил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится, и это уже позитивный знак.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Зеленский демонстрировал неопределенность с участием в переговорах в Стамбуле. Он постоянно советовался с европейскими кураторами и не был последователен в своих решениях. Кроме того, на российскую делегацию пытались оказать психологическое давление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рамафоса рассказал Трампу о встрече с Зеленским.

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