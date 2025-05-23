«Это подарок»: мирные жители вернулись из украинского плена

Обмен гражданами состоялся благодаря переговорам в Стамбуле между Россией и Незалежной.

Из плена ВСУ в Россию вернулось 120 мирных жителей. Трогательные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На них мужчины и женщины разных возрастов заходили в автобус с личными вещами. Многие не смогли сдержать эмоций. Слезы вызваны радостью от возвращения на Родину и неверием, что весь пережитый ужас уже позади.

«Это подарок. Счастье», — говорят спасенные люди.

На данный момент с подконтрольных украинской стороной территорий вернулись и мирные жители, которые были захвачены в Курской области, и 270 военных. В настоящее время российские граждане находятся в Белоруссии под наблюдением специалистов. Они оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Обмен пленными гражданами между Россией и Незалежной произошел в соответствии с договоренностями сторон, которые были достигнуты в Стамбуле 16 мая.

Украине в процессе обмена также были возращены 270 боевиков и 120 гражданских.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что вооруженные силы России решают задачу по созданию буферной зоны с Украиной.