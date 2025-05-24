Приговор вынесен организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Обвиняемому Аомару Аит Кедашу 60 лет.

Приговор вынесен организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже

Фото: Poitout Florian/ABACA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

60-летнему Аомару Аит Кедашу, организатору ограбления телезвезды Ким Кардашьян в Париже, был вынесен приговор. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы», — отмечают журналисты.

Отмечается, что изначально обвиняемый получил более суровое наказание, но оно было включено в предыдущий срок и потому общая сумма лет, которые он проведет в тюрьме, была сокращена.

Так бывает, когда осужденный совершает новое преступление после вынесения предыдущего приговора, но до того, как он отбыл по нему наказание.

Изначально французские правоохранители задержали 16 человек по делу об ограблении знаменитости, затем обвинение было предъявлено десяти гражданам страны, из них двое признали вину.

Ким Кардашьян ограбили в ее частной квартире в Париже в октябре 2016 года. Преступники угрожали звезде пистолетом, а скрывшись, забрали с собой драгоценности и мобильные телефоны на сумму около десяти миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Париже начался суд по делу о нападении на Ким Кардашьян.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:35
Отстранены от работы более 100 сотрудников Совета нацбезопасности в США
6:15
В работу российских истребителей Су-57 внедрили искусственный интеллект
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
5:33
Приговор вынесен организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже
5:10
В Германии поддержали идею создания зоны безопасности в РФ на границе с Украиной
4:45
Наследница легенды: что известно о тайной дочери Фредди Меркьюри

Сейчас читают

«Рады, что дома»: два самолета с 270 военнопленными приземлились в Подмосковье
Неизвестный открыл стрельбу на вокзале в Курской области
«Сиянию» Кубрика — 45 лет: как сложилась судьба актеров знаменитого хоррора
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025