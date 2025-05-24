Приговор вынесен организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже

60-летнему Аомару Аит Кедашу, организатору ограбления телезвезды Ким Кардашьян в Париже, был вынесен приговор. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы», — отмечают журналисты.

Отмечается, что изначально обвиняемый получил более суровое наказание, но оно было включено в предыдущий срок и потому общая сумма лет, которые он проведет в тюрьме, была сокращена.

Так бывает, когда осужденный совершает новое преступление после вынесения предыдущего приговора, но до того, как он отбыл по нему наказание.

Изначально французские правоохранители задержали 16 человек по делу об ограблении знаменитости, затем обвинение было предъявлено десяти гражданам страны, из них двое признали вину.

Ким Кардашьян ограбили в ее частной квартире в Париже в октябре 2016 года. Преступники угрожали звезде пистолетом, а скрывшись, забрали с собой драгоценности и мобильные телефоны на сумму около десяти миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Париже начался суд по делу о нападении на Ким Кардашьян.