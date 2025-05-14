Банда «стариков-разбойников»: в Париже начался суд по делу о нападении на Ким Кардашьян

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Из 12 подсудимых только двое признали свою вину. Один из нападавших за время следствия скончался.

Фото, видео: © РИА Новости/Асатур Есаянц; 5-tv.ru

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В Париже начался суд над бандой «стариков-разбойников», которые девять лет назад ограбили Ким Кардашьян. Знаменитость выступила на заседании и раскрыла детали нападения.

Поздно ночью злоумышленники ворвались в ее аппартаменты и вынесли драгоценности почти на десять миллионов долларов. По словам Кардашьян, грабители застали ее в номере практически обнаженной, угрожали пистолетом, связали и заперли в ванной комнате. Забрав украшения, налетчики скрылись. Многие драгоценности, в частности, бриллиантовое кольцо от Канье Уэста до сих пор не найдены. 

Из 12 подсудимых только двое признали свою вину. Один из нападавших за время следствия скончался, а у главного обвиняемого обострились проблемы со слухом и речью.  

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