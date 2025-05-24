Женщина совершила теракт в отделе полиции в Санкт-Петербурге

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 68 0

Она действовала по указу мошенников.

Женщина по указу мошенников совершила теракт в отделе полиции в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Женщина совершила теракт в отделе полиции в Санкт-Петербурге. Она действовала по указу неких кураторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«По версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37 отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью, от которой начался пожар», — сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемую задержали. Ей оказалась 37-летняя женщина. Она рассказала, что незадолго до инцидента ей сообщили по телефону о взломе личного кабинета «Госуслуг». Неизвестные добавили, что с помощью данных женщины были оформлены кредиты, а денежные средства якобы перевели на территорию Украины для помощи ВСУ.

Мошенники предложили решить проблемы: поджечь здание полиции. Они уверяли, что таким образом женщина сможет избежать уголовной ответственности, а также получит возможность не гасить долг перед банками.

«Женщина поддалась на уловки мошенника и пошла на преступление», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Известно, что пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая.

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