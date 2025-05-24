Цель музыканта — показать подросткам, что в их жизни всегда должно быть место для физической активности.

Рэпер Александр Степанов (ST) выпустил в преддверии Дня защиты детей клип на песню «Заниматься спортом». Режиссером проекта стала клипмейкер Мари Аянян.

ST является амбассадором фестиваля школьного спорта. Своим клипом он хочет донести до подростков, что активный образ жизни должен быть в приоритете. Спорт дает возможность расти и развиваться, причем не только физически — при должном усердии каждый имеет шанс построить в этой сфере ошеломительную карьеру.

Наглядные примеры — знаменитый бомбардир сборной РФ и «Спартака» Роман Павлюченко, полузащитник команды «2DROTS» Скляр Эдамс Валтэр Луиш, кикбоксер Андрей Перегудов и вингер команды ЦСКА Василий Артемьев. Все они приняли участие в съемках клипа, чтобы вдохновить юных зрителей на покорение новых вершин.

Место съемок клипа — московская школа. В центре сюжета ученики, главным увлечением которых является спорт. Стоит отметить, что сам ST всегда находит время для физических нагрузок.

«Я каждое утро делаю зарядку, отжимаюсь, чтобы держать себя в тонусе. Для меня важно быть достойным примером для моих дочерей: подтянутым, крепким», — рассказал рэпер.

Он добавил, что его старшая дочь занимается гимнастикой, плаванием и танцами. Рэпер сам отвозит девочку на занятия, а последнее время еще и прыгает вместе с ней на скакалке. По мнению ST, уделять внимание физическому воспитанию детей — обязанность старшего поколения.

«Заниматься спортом» — это яркий, позитивный и мотивирующий клип. Он демонстрирует огромное количество возможностей, которые сегодня есть у детей. Футбол, регби, художественная или спортивная гимнастика, волейбол, бокс, легкая атлетика или велоспорт — каждый найдет себе занятие по душе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер SТ выпустил песню ко Дню защитника Отечества.