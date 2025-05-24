«Больше музыкант»: Владимир Селиванов готов завершить актерскую карьеру

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 463 0

Звезда «Реальных пацанов» Селиванов готов завершить актерскую карьеру

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые композиции артиста стали саундтреками сериала «Реальные пацаны».

Актер и рэп-исполнитель Владимир Селиванов хочет сделать акцент на музыкальной карьере и поставить ее в приоритете актерскому ремеслу. Об этом звезда сериала «Реальные пацаны» сообщил на дорожке музыкальной премии RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

«Когда начал заниматься творчеством, понял, что только по актерской линии двигаться я не хочу. Есть очень много факторов, которые от меня не зависят, поэтому я в этом не нуждаюсь. Большинство времени занимаюсь музыкой. Сейчас я больше музыкант», — поделился он.

В музыкальных кругах артист известен под псевдонимом Vavan. Его трек «Тишка», который он совместно записал с исполнителем Евгением Трухиным из коллектива Galibri & Mavik, попал в номинацию премии RU.TV как лучшая коллаборация года.

Однако Селиванов отмечает, что актерские амбиции все-таки в нем еще остаются. Не так давно на экраны страны вышел второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». В нем он сыграл роль провинциального чиновника, который пытается обманом получить деньги у предпринимателя. По словам актера, этот опыт был для него интересным. Владимир также высказал надежду на появление его персонажа в новом сезоне сериала.

Селиванов с детства увлекался рэпом и хип-хопом. Некоторые его композиции стали саундтреками для сериала «Реальные пацаны». В дискографии артиста есть совместные песни с вокалистом группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым и актрисой Агатой Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина рассказала о своем страхе смерти.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:57
«Впадают в депрессии»: Полина Цветкова рассказала, как артисту правильно выходить из роли
15:32
«Больше музыкант»: Владимир Селиванов готов завершить актерскую карьеру
15:11
Захарова: задержание Дурова связано с вмешательством Макрона в выборы в Румынии
14:55
Заставят задуматься: ТОП-3 фильма, которые точно изменят вашу жизнь
14:31
Бывшего вице-губернатора Кубани арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
14:15
«Взял с меня обещание»: Киркоров раскрыл последнюю просьбу отца

Сейчас читают

В жилом доме в Донецке произошел взрыв бытового газа
Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске
Новый хит выпускных и последних звонков: SHAMAN выпустил песню «Первая любовь»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025