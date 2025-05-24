«Больше музыкант»: Владимир Селиванов готов завершить актерскую карьеру

Некоторые композиции артиста стали саундтреками сериала «Реальные пацаны».

Актер и рэп-исполнитель Владимир Селиванов хочет сделать акцент на музыкальной карьере и поставить ее в приоритете актерскому ремеслу. Об этом звезда сериала «Реальные пацаны» сообщил на дорожке музыкальной премии RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

«Когда начал заниматься творчеством, понял, что только по актерской линии двигаться я не хочу. Есть очень много факторов, которые от меня не зависят, поэтому я в этом не нуждаюсь. Большинство времени занимаюсь музыкой. Сейчас я больше музыкант», — поделился он.

В музыкальных кругах артист известен под псевдонимом Vavan. Его трек «Тишка», который он совместно записал с исполнителем Евгением Трухиным из коллектива Galibri & Mavik, попал в номинацию премии RU.TV как лучшая коллаборация года.

Однако Селиванов отмечает, что актерские амбиции все-таки в нем еще остаются. Не так давно на экраны страны вышел второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». В нем он сыграл роль провинциального чиновника, который пытается обманом получить деньги у предпринимателя. По словам актера, этот опыт был для него интересным. Владимир также высказал надежду на появление его персонажа в новом сезоне сериала.

Селиванов с детства увлекался рэпом и хип-хопом. Некоторые его композиции стали саундтреками для сериала «Реальные пацаны». В дискографии артиста есть совместные песни с вокалистом группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым и актрисой Агатой Муцениеце.

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