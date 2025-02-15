«Я грешила как не в себя»: Валентина Мазунина о своем страхе смерти

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 48 0

Валентина Мазунина очень боится одиночества и смерти

Валентина Мазунина о страхе смерти

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда сериала «Реальные пацаны» раскрыла, какие мысли ее тревожат.

Актриса Валентина Мазунина очень боится смерти, поскольку она не знает, что ее ждет. Об этом знаменитость призналась в интервью журналистке Лауре Джугелии.

«Я очень боюсь умереть, я не знаю, что там будет. А если там еще потом следующая жизнь другая, а я тут грешила как не в себя?» — отметила звезда сериала «Реальные пацаны».

Из-за своего страха Мазунина часто ощущает тревогу. Неизвестность пугает, особенно если ты доволен тем, как складывается твоя жизнь сейчас.

Помимо смерти Валентина боится глобального одиночества. Актрису приводят в ужас мысли, что у нее не получится найти того человека, который будет ее понимать, и кто сможет оказать поддержку в трудный момент.

«Вдруг придет тот момент, а мне не к кому прийти и сказать все, что у меня есть на душе? Пореветь, посмеяться, выложить все на чистоту. Я очень боюсь. Ну просто не будет такого человека рядом, что я сама с собой это должна буду все терпеть», — ответила Мазунина.

По словам актрисы, тяжело быть одиноким человеком. Ведь каждому необходимо ощущать присутствие тех, кто готов помочь в трудную минуту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валентина Мазунина мечтает познакомиться с актером Бураком Озчивитом.

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«Я грешила как не в себя»: Валентина Мазунина о своем страхе смерти

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