«Я грешила как не в себя»: Валентина Мазунина о своем страхе смерти

Звезда сериала «Реальные пацаны» раскрыла, какие мысли ее тревожат.

Актриса Валентина Мазунина очень боится смерти, поскольку она не знает, что ее ждет. Об этом знаменитость призналась в интервью журналистке Лауре Джугелии.

«Я очень боюсь умереть, я не знаю, что там будет. А если там еще потом следующая жизнь другая, а я тут грешила как не в себя?» — отметила звезда сериала «Реальные пацаны».

Из-за своего страха Мазунина часто ощущает тревогу. Неизвестность пугает, особенно если ты доволен тем, как складывается твоя жизнь сейчас.

Помимо смерти Валентина боится глобального одиночества. Актрису приводят в ужас мысли, что у нее не получится найти того человека, который будет ее понимать, и кто сможет оказать поддержку в трудный момент.

«Вдруг придет тот момент, а мне не к кому прийти и сказать все, что у меня есть на душе? Пореветь, посмеяться, выложить все на чистоту. Я очень боюсь. Ну просто не будет такого человека рядом, что я сама с собой это должна буду все терпеть», — ответила Мазунина.

По словам актрисы, тяжело быть одиноким человеком. Ведь каждому необходимо ощущать присутствие тех, кто готов помочь в трудную минуту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валентина Мазунина мечтает познакомиться с актером Бураком Озчивитом.