Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить после двух месяцев ареста

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить после двух месяцев ареста

Гуцул могут отстранить после двух месяцев ареста

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

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Ее задержали в аэропорту Кишинева 25 марта.

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Уточняется, что руководителя возможно лишить поста, если он не исполнял свои обязанности больше 60 дней. Но совершить процедуру получится только при согласии Народного собрания Гагаузии (НСГ), у которого, по словам Гуцул, она заручилась поддержкой.

«Это давление сплотило жителей автономии, а также увеличило количество моих сторонников», — отметила политик.

Председатель НСГ Дмитрий Константинов подтвердил, что отстранение возможно только после окончательного решения судебной инстанции. Других законных путей нет. Однако он подчеркнул, что могут быть и нелегальные способы.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Она отправлялась в Стамбул для проведения встреч. Однако сотрудники пограничного контроля заявили о запрете на вылет, несмотря на тот факт, что Гуцул уже совершала поездки в Турцию и Россию.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что в самой Молдавии арест главы Гагаузии назвали «предвыборным террором». В стране установилась диктатура и обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что КС Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии.

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