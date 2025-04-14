Молдавия запретила Гагаузии назначать прокурора в автономии

Судебное решение вступит в силу сразу после публикации в законодательном вестнике республики.

Конституционный суд (КС) Молдавии удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и запретил Гагаузии назначать прокурора автономии. Об этом сообщила председатель суда республики Домника Маноле, ее цитирует РИА Новости.

«Конституционный суд постановил удовлетворить запрос генеральной прокуратуры объявить неконституционными статью 21 закона „Об особом правовом статусе Гагаузии“, а также статьи 25 (ч.3) и 26 закона „О прокуратуре“», — поделилось агентство сведениями из зачитанного Маноле постановления.

Более того, согласно заявлению главы КС, принятое судебное решение не подлежит оспариванию.

В свою очередь, глава блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор не одобрил данное решение, назвав его наступлением и посягательством на автономию. При этом он акцентировал внимание на том, что исход был предсказуем, если брать в расчет на прошлые действия судебных органов республики.

«А как в Кишиневе умеют „решать“ подобные вопросы, мы только что видели на примере выпуска на свободу опасных преступников», — написал он в своем Telegram-канале.

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