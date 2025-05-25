ВС РФ освободили Романовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Российские военные в ночь на 25 мая нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.



