ВС РФ освободили населенный пункт Романовка в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Российские силы продолжают идти вперед по всем направлениям фронта.

ВС РФ освободили населенный пункт Романовка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВС РФ освободили Романовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Российские военные в ночь на 25 мая нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
 
 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник
13:14
«Это риски»: можно ли подросткам делать пластические операции
12:55
Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить после двух месяцев ареста
12:36
ВС РФ освободили населенный пункт Романовка в ДНР
12:25
В Новосибирске партия «Новые люди» приготовит самый длинный в России шашлык
12:11
Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Сейчас читают

В Россию вернулись почти 700 человек в рамках обмена пленными с Украиной
Минус килограммы — плюс здоровье: как похудеть к лету без вреда для организма
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025