«Столото» и «Волонтеры леса» высадят 11 тысяч саженцев

«Столото» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» в мае 2025 года вновь высадят 11 тысяч саженцев сосны в трех регионах России, рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

«Уже шесть лет «Столото» вносит свой вклад в восстановление пострадавших лесов в разных регионах страны, проводя акцию «Посади дерево». Ежегодно в ней принимает участие порядка 200 сотрудников и волонтеров, и это один из главных и любимых экологических проектов компании, ставший неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры. Мы также внимательно следим за тем, как растут посаженные нами деревья и видим, что благодаря внимательному уходу их выживаемость составляет более 90%. Получается, что за шесть лет более 100 000 саженцев уже превратились в маленькие сосны, ели, клены и тополя, а еще через несколько десятков лет на этих участках будет настоящий лес», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital Оксана Тубман.

Акция призвана содействовать восстановления лесов, пострадавших от природных катаклизмов или насекомых-вредителей. Всего за шесть лет акции «Посади дерево» сотрудниками «Столото» высажено 122 700 молодых деревьев в семи регионах России: Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Чувашии, в Свердловской, Волгоградской, Нижегородской и Челябинской областях.

«Благодаря совместным усилиям волонтеров, ежегодно лесной фонд пополняется на более чем 100 млн деревьев, поэтому благодарим наших партнеров «Столото» за весомый вклад в озеленение страны», — сказал заместитель руководителя движения «Волонтеры леса» Никита Суворов.

Акция «Посади дерево» уже прошла в Нижегородской области и в Солнечногорском районе Московской области. 30 мая 2025 высадка саженцев состоится в Тосненском районе Ленинградской области. После высадки специалисты лесной службы продолжат наблюдение за саженцами, пока они окончательно не окрепнут.