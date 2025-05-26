Разрушает не только легкие: как табак провоцирует рак губ

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 7 0

Стоматолог Харитонова: бросив курить, можно избежать рака губ и языка

Разрушает не только легкие: как табак провоцирует рак губ

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сигарета разрушает ткани по нескольким направлениям.

Табачный дым напрямую повреждает слизистую рта и может привести к раку губ. Об этом URA.RU сообщила главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники Марина Харитонова.

По ее словам, курение вызывает предраковые изменения, включая лейкоплакию, и повышает риск злокачественных опухолей — не только в легких, но и в ротовой полости: на губах, языке и в гортани.

Харитонова подчеркнула, что табак разрушает ткани рта по нескольким направлениям. Он сушит слизистую, снижает выработку слюны, вызывает воспаления и нарушает микрофлору. Это открывает путь для вредных бактерий, провоцирует стоматит, гингивит и пародонтит, а со временем — рак.

Еще один эффект — искажение вкуса. Курильщики часто воспринимают пищу как чрезмерно соленую или сладкую, что может стать пусковым механизмом для диабета и гипертонии. Кроме того, привычка к табаку оставляет след на внешности: темный налет на зубах, неприятный запах и постоянная сухость во рту становятся хроническими спутниками.

«Отказ от курения помогает восстановить вкусовые ощущения, уменьшить налет и неприятный запах, нормализовать выработку слюны и снизить риск серьезных заболеваний полости рта. Это один из самых эффективных способов сохранить здоровье полости рта и снизить риски серьезных заболеваний», — заявила стоматолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что нарколог назвал опасные способы отказа от курения.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

0:00
Ветераны СВО совершили тренировочные выходы на Эльбрус
23:57
Разрушает не только легкие: как табак провоцирует рак губ
23:40
Минстрой планирует ужесточить процедуру приемки квартир
23:19
На ужине Трампа единственным вкусным блюдом оказался хлеб с маслом
22:48
SHAMAN развивает собственный продюсерский центр
22:20
В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков, есть пострадавшие

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025