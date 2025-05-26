Разрушает не только легкие: как табак провоцирует рак губ

Сигарета разрушает ткани по нескольким направлениям.

Табачный дым напрямую повреждает слизистую рта и может привести к раку губ. Об этом URA.RU сообщила главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники Марина Харитонова.

По ее словам, курение вызывает предраковые изменения, включая лейкоплакию, и повышает риск злокачественных опухолей — не только в легких, но и в ротовой полости: на губах, языке и в гортани.

Харитонова подчеркнула, что табак разрушает ткани рта по нескольким направлениям. Он сушит слизистую, снижает выработку слюны, вызывает воспаления и нарушает микрофлору. Это открывает путь для вредных бактерий, провоцирует стоматит, гингивит и пародонтит, а со временем — рак.

Еще один эффект — искажение вкуса. Курильщики часто воспринимают пищу как чрезмерно соленую или сладкую, что может стать пусковым механизмом для диабета и гипертонии. Кроме того, привычка к табаку оставляет след на внешности: темный налет на зубах, неприятный запах и постоянная сухость во рту становятся хроническими спутниками.

«Отказ от курения помогает восстановить вкусовые ощущения, уменьшить налет и неприятный запах, нормализовать выработку слюны и снизить риск серьезных заболеваний полости рта. Это один из самых эффективных способов сохранить здоровье полости рта и снизить риски серьезных заболеваний», — заявила стоматолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что нарколог назвал опасные способы отказа от курения.