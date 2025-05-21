Резко нельзя: нарколог назвал опасные способы отказа от курения

Избавляться от зависимости лучше постепенно и с помощью врача.

Некоторые способы бросить курить могут нанести вред здоровью. Об этом рассказал психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с Lenta.ru.

По его словам, замена сигарет на вейпы, никотиновые системы нагревания табака или электронные сигареты — не выход. Они сохраняют саму привычку и поведенческую зависимость.

«Кроме того, сами жидкости и аэрозоли могут содержать вещества, воздействие которых на организм до конца не изучено. Особенно опасно это для людей с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы», — пояснил нарколог.

Переход на кофе, еду или алкоголь тоже не помогает — такая замена только маскирует зависимость и легко превращается в новую. Угрозу представляет и резкий отказ без подготовки. Это может вызвать бессонницу, тревожность, депрессию и обострение хронических заболеваний.

Исаев также отметил, что народные средства вроде валерианы или трав не влияют на работу мозга, где формируется тяга к никотину. Они лишь создают иллюзию борьбы с проблемой.

Главная ошибка, по мнению специалиста, — пытаться справиться в одиночку. Многие боятся обращаться за профессиональной помощью, хотя именно врач может подобрать безопасную и эффективную стратегию отказа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько алкоголь и табак повышают риск рака.