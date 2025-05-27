Комик Гурам Амарян объявил о помолвке

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 8 0

Юмориста в выборе поддержали коллеги и родные.

Комик Гурам Амарян объявил о помолвке и показал невесту

Фото: Instagram*/gur_am

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Комик Гурам Амарян сделал предложение руки и сердца избраннице. Об этом он сообщил подписчикам в соцсети, показав свою любимую.

Звезда шоу Stand Up подарил своей девушке кольцо. Трогательный момент он запечатлел на камеру. Возлюбленная Амаряна ответила согласием с улыбкой. Юморист в свою очередь обнял будущую супругу и поцеловал в щеку.

Помимо этого Гурам опубликовал непродолжительный отрывок из интервью для YouTube-канала, на котором заявлял, что готов к созданию семьи.

«Мне хочется о ком-то заботиться. Хочется, чтобы был человек, которому я готов все дать!» — делился он.

текстГурам Амарян с невестой. Telegram/Гурам Амарян/guramamaryan

Друзья знаменитости оставили комментарии с поздравлениями. В числе откликнувшихся оказались юморист Игорь Джабраилов, блогер Карина Кросс, актриса Юлия Топольницкая и многие другие звездные знакомые пары.

«Нашел тот самый бриллиант»;

«Самую невероятную девушку забрал!»;

«Прямо то, что искал. Очень милая и красивая девушка», — отметили поклонники артиста.

Родные и близкие Гурама остались довольны выбором невесты. Его сестра поделилась, что счастлива новому члену семьи.

«Одна мечта у меня — женить сына. Думаю, в этом году», — говорил отец Амаряна на YouTube-шоу «Вписка» в апреле.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена актера Михаила Галустяна отреагировала на слухи о его изменах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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