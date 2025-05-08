«Все вижу»: бывшая жена Галустяна отреагировала на слухи о его изменах

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 21 0

Экс жена Галустяна вышла на связь после новости об их разводе

«Самое ценное сейчас — время с детьми»: Как переживает развод экс-жена Галустяна

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пара объявила о расставании 30 апреля.

Бывшая жена актера Михаила Галустяна, Виктория, прокомментировала развод с юмористом, с которым прожила в браке почти 18 лет. На фоне распространяющихся слухов об изменах комика она поблагодарила подписчиков за «добрую и деликатную поддержку» и не стала опровергать (как, впрочем, и подтверждать) распространившиеся в соцсетях слухи о том, что причиной разлада в их семье могла стать визажистка артиста, ведь в последнее время они начали публиковать немало совместных фото.

«Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку. Все вижу. Самое ценное для меня сейчас — время с детьми и близкими», — написала Виктория в своем блоге.

Информация о расставании Михаила и Виктории Галустян появилась 30 апреля. В браке у них родились двое детей. 

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению», — объявил шоумен у себя на личной странице.

В соцсетях начали появляться слухи о том, что у Михаила Галустяна якобы был роман с его визажисткой Миленой. Фанаты артиста заметили, что девушка находится в положении и при этом не состоит в браке, они начали приписывать отцовство Михаилу. Сама девушка слухи опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Галустяна поделилась переживаниями на фоне развода.

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