Делегация КНДР выдвинулась в Россию на встречу по госбезопасности

Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с начальником ведомства Ли Чхан Дэ выехала в Россию, чтобы принять участие в 13-й встрече по обсуждению вопросов госбезопасности. Об этом стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Уточнялось, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводил посол России Александр Мацегора, а также сотрудники министерства госбезопасности КНДР.

В свою очередь делегация Министерства внутренних дел (МВД) РФ, которую возглавил заместитель министра Виталий Шулика, прибыла в столицу КНДР Пхеньян. В ЦТАК пояснили, что делегацию в международном аэропорту города встречали министр социального обеспечения Ли Сон Чхоль и чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Мацегора.

Нынешняя встреча пройдет на форуме в Москве в период 27–29 мая в Национальном центре «Россия» под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Такие мероприятия проводятся Советом безопасности России, начиная с 2010 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын провел военные учения и призвал армию быть готовой к войне.