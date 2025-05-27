Делегация КНДР выдвинулась в Россию на встречу по госбезопасности

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Встреча пройдет в период 27–29 мая в Москве.

Делегация КНДР выехала в РФ на встречу по госбезопасности

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с начальником ведомства Ли Чхан Дэ выехала в Россию, чтобы принять участие в 13-й встрече по обсуждению вопросов госбезопасности. Об этом стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Уточнялось, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводил посол России Александр Мацегора, а также сотрудники министерства госбезопасности КНДР.

В свою очередь делегация Министерства внутренних дел (МВД) РФ, которую возглавил заместитель министра Виталий Шулика, прибыла в столицу КНДР Пхеньян. В ЦТАК пояснили, что делегацию в международном аэропорту города встречали министр социального обеспечения Ли Сон Чхоль и чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Мацегора.

Нынешняя встреча пройдет на форуме в Москве в период 27–29 мая в Национальном центре «Россия» под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Такие мероприятия проводятся Советом безопасности России, начиная с 2010 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын провел военные учения и призвал армию быть готовой к войне.

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Делегация КНДР выдвинулась в Россию на встречу по госбезопасности

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