Ким Чен Ын провел военные учения и призвал армию быть готовой к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел масштабные военные учения и призвал армию страны быть готовой к «практической войне». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава государства посетил авиаполк при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии. Там он поднялся на наблюдательный пункт руководил учениями авиационных отрядов.

«Все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне», — подчеркнул Ким Чен Ын.

По его словам, сказал, способность подразделений выполнять задания в практической войне и принятие необходимых мер являются «весьма важным вопросом».

«Учения были нацелены на отработку навыков авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ к выполнению задания противовоздушной обороны для поиска, отслеживания и уничтожения крылатых ракет и дронов-камикадзе врага, налетающих с разных сторон, к выполнению боевого задания нейтрализации и уничтожения ударных беспилотников», — говорится в сообщении.

Также проведены испытание для применения новой дальнобойной управляемой бомбы, боевые учения по нападению авиаотряда на объект.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что и впредь все военнослужащие ВВС будут надежно защищать безопасность воздушного пространства и сфотографировался с ними на память.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником. Он также отметил, что отметил, что Победа в стала источником немеркнущего величия и славы в истории РФ,