«Украсят» лицо дерматитом: какие компоненты в косметике могут навредить коже

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

Косметолог Рябинова: сульфаты вызывают сухость и раздражение кожи

Сухость и аллергии: какие компоненты в косметике вредны для организма

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые вещества нарушают работу эндокринной системы.

Косметика призвана защищать кожу, однако некоторые компоненты, наоборот, опасны для здоровья. К ним относятся парабены, сульфаты, минеральные масла, формальдегид и его производные, фталаты. Об этом в беседе с aif.ru рассказала косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

Парабены, использующиеся в качестве консервантов, по словам эксперта, могут накапливаться в организме и увеличивать восприимчивость к солнечным лучам.

Сульфаты, как и формальдегид с производными, вызывают сухость, раздражение, обострение дерматитов и аллергию.

В свою очередь минеральные масла приводят к закупорке пор и являются причиной появления акне. Не менее опасны и фталаты, которые нарушают работу эндокринной системы, влияют на репродуктивную функцию.

«Изучайте состав, первые пять ингредиентов составляют основу средства. Избегайте длинных списков с непонятными названиями. Выбирайте гипоаллергенные формулы — ищите пометки dermatologically tested, «non-comedogenic», — поделилась эксперт.

В качестве альтернативы вредным компонентам Рябинова предлагает использовать косметику с натуральными аналогами: маслом ши, алоэ вера, гиалуроновой кислотой.

По данным Минздрава РФ, ежегодно регистрируется 6,4-6,9 миллиона случаев заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Всего же в стране сейчас 8-8,8 миллиона страдает от таких недугов. За 2000-2010-е годы количество пациентов возросло почти на 12%. Ежегодно от проблем с кожей умирает около двух тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уходе за кожей лица в летний период. Использование гидрофильных масел для умывания — одна из главных ошибок в это время.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
Лавров: Запад всячески подстрекает Украину к продолжению конфликта с РФ
16:37
«Не очень приятно»: Путин заявил, что не считает себя киборгом
16:25
«Дал объяснение»: правда ли Калюжный уклонялся от армии
16:10
«Украсят» лицо дерматитом: какие компоненты в косметике могут навредить коже
15:53
«Глядя друг другу в глаза»: Путин дал совет, как сделать предложение
15:31
Семь пятниц на неделе: в Германии снова передумали поставлять ракеты Украине

Сейчас читают

Она готовит, он моет посуду: SHAMAN рассказал, как проводит время с Мизулиной
«Нет речи о слабости»: психолог о лечении Позова в психиатрической клинике
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025