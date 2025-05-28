Скандал на инаугурации: новый президент Румынии отказался пожать руку Патриарху

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Новый президент Румынии не пожал руку Патриарху на инаугурации

Фото, видео: ROBERT GHEMENT/ТАСС; 5-tv.ru

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Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

В Румынии разгорелся громкий скандал вокруг нового президента Никушора Дана.

На церемонии инаугурации он шокировал страну: не пожал руку Патриарху — главе православной церкви. И это при том, что почти 90% населения Румынии считают себя православными. Вместо этого президент тепло приветствовал судей Конституционного суда, главного раввина и католического кардинала.

Такой жест вызвал волну негодования среди верующих и общественности. Скандал лишь усугубился во время самой присяги: депутаты оппозиции повернулись спиной к новому лидеру страны, показывая свое отношение к результатам выборов и демонстрируя глубокий раскол в обществе.

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