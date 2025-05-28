Девятый испытательный запуск ракеты Starship закончился провалом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Девятый испытательный запуск ракеты Starship закончился аварией

SpaceX провела испытательный запуск ракеты с прототипом корабля Starship

Фото: Reuters/Joe Skipper

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Космический аппарат утратил ориентацию и загорелся.

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела девятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Он закончился неудачей. Трансляция события велась на странице корпорации в соцсети.

Старт аппарата пришелся на 19:36 по местному времени или в 02:36 28 мая по Москве. Ракета поднялась с космодрома Starbase в штате Техас. На время испытаний был запланирован ряд экспериментов для увеличения производительности корабля Starship.

Однако космический корабль при возвращении на Землю развалился, а после чего сгорел в атмосфере. Уточнялось, что он утратил контроль ориентации.

В SpaceX объяснили, что корабль «подвергся быстрой незапланированной разборке». Момент, когда аппарат не переставая вращался и воспламенился, остался на кадрах трансляции.

Известно, что два предшествующих запуска в марте и январе также завершились утратой летательного аппарата.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск решил уйти из Белого дома ради безопасности семьи. Предприниматель открыто высказался о своем разочаровании в политической деятельности, которая не оправдала его ожиданий.

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