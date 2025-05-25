Разочаровался в политике: Маск решил уйти из Белого дома ради безопасности семьи

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

WP: Бизнесмен Илон Маск решил уйти из политики из соображений безопасности

Разочаровался в политике: Маск решил уйти из Белого дома ради безопасности семьи

Фото: ALI HAIDER/ТАСС

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Советник президента США Дональда Трампа намерен переключить все свое внимание на бизнес-проекты.

Американский миллиардер, бизнесмен и изобретатель, а также глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск планирует уйти из политики. Сократить занятость и реже бывать в Белом доме он решил не потому, что не справляется. Как сообщил источник газеты The Washington Post, предприниматель считает свою работу небезопасной.

«Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний», — цитирует издание своего информатора.

Как отметил источник, миллиардер открыто говорит о своем разочаровании — политическая деятельность оказалась не такой, как он ожидал, да еще и с неприятными побочными эффектами и последствиями для бизнеса. Теперь Илон Маск собирается все свое внимание сосредоточить на компаниях Tesla и SpaceX.

Маск, по данным газеты, сетует также на сложности работы в департаменте. По его мнению, в политике трудно достичь поставленных целей. Прежде он, помимо этого, указывал на системные злоупотребления среди американских чиновников — государственные служащие используют бюджетные средства в личных целях, в том числе для аренды стадионов и шикарных отелей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск назвал людей, которые намеренно уничтожают его репутацию.

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