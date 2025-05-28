«Это что-то невозможное»: почему Влад Соколовский редко видится с дочерью

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Влад Соколовский: встречи с дочерью проходят раз в несколько месяцев

Разделяют континенты: Влад Соколовский редко видится с дочерью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певец переживает из-за того, что проводит мало времени с наследницей.

Музыкант Влад Соколовский редко видится с дочерью Мией, которая родилась в первом браке знаменитости с певицей Ритой Дакотой. Об этом сообщил сам исполнитель изданию VOICE.

По словам артиста, из-за того, что его старший ребенок с матерью и отчимом живут в США, общаться вживую у них получается редко: один раз в четыре-пять месяцев. Соколовский признался, что хотелось бы чаще, но не получается. Однако музыкант постоянно созванивается с дочерью.

Мия — не единственный ребенок артиста. Во втором браке у певца родился сын Дэвид. Соколовский отметил, что взаимодействие с детьми разного пола очень отличается.

«С Мией я прямо максимально нежный папа, это что-то невозможное, как с цветочком, а Дэвида я постоянно простукиваю, за пятку поднимаю и так далее, то есть это другое, все равно, общение», — пояснил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота пригрозила бывшему мужу Владу Соколовскому. Поводом для конфликта стала публикация в артистки на своей странице в социальных сетях.

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