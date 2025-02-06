«Мне есть, что обнародовать»: Рита Дакота угрожает бывшему мужу Владу Соколовскому

Как выяснилось, отношения экс-возлюбленных накалены до предела.

Конфликт между певицей Ритой Дакотой и ее бывшим мужем Владом Соколовским вновь обострился спустя несколько лет после расставания. Поводом для начала перепалки в соцсетях стала публикация самой певицы, на которой она разместила коллаж из совместных фотографий, а также подпись, обличающую измены экс-супруга.

Реакция Влада Соколовского не заставила себя ждать.

«Я сижу на съемочной площадке и ни о чем не подозреваю. А тут моя бывшая жена, возможно, что-то прогревает», — отреагировал Влад в личном блоге в соцсетях.

Такого оскорбления не смогла выдержать уже уязвленная гордость певицы.

«Надеюсь, это первое и последнее такое сторис с его стороны, я честно его предупредила, что со мной в этом вопросе воевать не стоит, мне есть, что обнародовать, и этот человек со мной никогда не будет больше вести себя, как он вел в нашем браке», — бескомпромиссно ответила знаменитость на своей странице.

В то же время певица призналась, что не таит обиду на бывшего мужа. Более того, она заявила, что своими словами старается спасти репутацию экс-супруга.

Хотя в социальных сетях бывшие возлюбленные отписались друг от друга, их все еще связывает общая дочь Мия, которая родилась еще до развода. Разрыв произошел в 2018 году. Несмотря на очевидные сложности, воспитанием девочки родители все-таки стараются заниматься вдвоем. С 2023 года Рита Дакота живет с дочкой вместе с новым возлюбленным Федором Белогаем. Между тем, Влад Соколовский создал семью с Ангелиной Сурковой и ее сыном Дэвидом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота не пьет спиртное, чтобы родить ребенка.