Лавров анонсировал объявление о новых переговорах РФ и Украины

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов Незалежной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В ближайшее время объявят о новом раунде переговоров России и Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Россия настаивала на отмене дискриминационных законов на встрече с Украиной в Стамбуле и продолжит это делать на следующем раунде, отметил российский дипломат. Лавров подчеркнул, что «переговоры — это лучше, чем война», но первопричины киевского конфликта должны быть предварительно устранены.

Глава МИД РФ заявил, что акцент Запада на принципе территориальной целостности в вопросе Украины неприемлем при полном игнорировании права нации на самоопределение.

«Не было ни одного конфликта, в котором Запад руководствовался бы уважением суверенного равенства государств», — отметил он.

Лавров также заявил, что киевский режим не представляет население Крыма и юго-востока Украины.

Лавров 22 мая назвал «позитивным» сигналом то, что второй раунд прямых российско-украинских переговоров состоится. Дипломат тогда назвал идею о переговорах РФ и Украины в Ватикане «нереалистичной».

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