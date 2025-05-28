Житель Хакасии получил 12 лет колонии за покупку машины для ВСУ

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Перевод средств с целью покупки автомобиля для Вооруженных сил Украины (ВСУ) спровоцировал обвинения против жителя Хакасии по статье о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по республике.

За свои действия уроженец Абазы получил 12 лет колонии строгого режима на основании возбужденного против него уголовного дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Это минимальный срок тюремного заключения, предусмотренный статьей.

«Задержан житель Абазы, который в ноябре 2022 года осуществил перевод денежных средств для приобретения специальной автомобильной техники для нужд ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Около недели назад управление ФСБ России по Донецкой народной республике задержало жительницу Донецка по схожему обвинению. Дончанка неоднократно совершала денежные переводы для финансирования ВСУ. Вину свою подозреваемая признает, однако и сожалеет о содеянном. Против нее возбуждено уголовное дело. Обвиняемая призналась, что ей не на что было тратить деньги, поэтому и решила их перечислить ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как двоих жителей Севастополя задержали по подозрению в государственной измене.