Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене

Двоих жителей Севастополя задержали по подозрению в государственной измене.

По данным Федеральной службы безопасности России, один из них, 53-летний мужчина, был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер. Для конспиративной связи он изъял из тайника на кладбище мобильный телефон. И с его помощью передавал кураторам данные о нахождении военной техники в городе. Позже он привлек к этому и второго задержанного — своего знакомого. У него дома обнаружили более килограмма взрывчатки и компоненты самодельного взрывного устройства.