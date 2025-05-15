Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене

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Подозреваемые передавали данные о перемещении российской военной техники представителям украинских спецслужб.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Двоих жителей Севастополя задержали по подозрению в государственной измене.

По данным Федеральной службы безопасности России, один из них, 53-летний мужчина, был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер. Для конспиративной связи он изъял из тайника на кладбище мобильный телефон. И с его помощью передавал кураторам данные о нахождении военной техники в городе. Позже он привлек к этому и второго задержанного — своего знакомого. У него дома обнаружили более килограмма взрывчатки и компоненты самодельного взрывного устройства.

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