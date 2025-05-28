«Вырос без родителей»: как Гуров пришел к успеху без поддержки семьи

В подростковом возрасте артист писал стихи и мечтал, что однажды они станут песнями.

Певец Илья Гуров вырос без родителей. Артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на Благотворительном концерте «Школы музыки Брант» при поддержке VК, что никто не поддерживал его на пути к успеху.

По словам Гурова, в юности самым близким для него человеком была подруга Венера. Однако ровесница не могла подсказать ему, в каком направлении двигаться, певец был вынужден строить свою судьбу вслепую.

«Я вырос без родителей. У меня никогда не было поддержки. Моей лучшей поддержкой была моя подруга Венера. Я не знал, как мальчику без денег, без связей из Рязани пробиться», — рассказал Илья.

В подростковом возрасте Гуров начал писать стихи. Он мечтал, что они станут песнями, которые услышит весь мир. Однажды Илья придумал, как воплотить свои желания в реальность.

«Я понял, что единственный вариант — это ждать артистов у служебного входа в концертные залы, когда они приезжают в твой город, и передавать им стихи. Может быть, кто-то меня заметит и как-то это поможет мне?» — рассуждал Гуров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илья Гуров рассказал о путешествиях по России.