«Должны посетить все люди мира»: Илья Гуров о путешествиях по России
Певец Илья Гуров назвал Россию хорошей страной для путешествий
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Артист назвал свой ТОП городов.
Певец Илья Гуров признался в любви к России. По его мнению, страну недооценивают с точки зрения туризма. Об этом артист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Туда».
«Я очень люблю путешествовать по России и считаю ее самой красивой страной и недооцененной с точки зрения туризма. Считаю, что все люди со всех стран мира должны посетить Россию», — поделился певец.
По его словам, иностранцы обязаны побывать в Санкт-Петербурге и Москве. Гуров добавил, что обожает посещать Коломну из-за ее архитектуры. А также он любит гостить в Великом Новгороде и Суздале.
«Считаю, что в каждом городе можно найти что-то для себя», — заключил артист.
Илья Гуров — автор и исполнитель песен. В трек-листе певца есть хиты «Катастрофически», «Авиарежим», «Жду выходные». Сам артист родом из Рязани.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Наталия Власова рассказала о ссоре со своим музыкальным продюсером.
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