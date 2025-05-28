В Кремле раскрыли, где могут встретиться делегации России и Украины

Место, где предстоит встретиться представителям Москвы и Киева — предмет взаимной договоренности.

В качестве площадки для дальнейших переговоров России и Украины рассматривается Стамбул. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами Песков рассказал, что для РФ наиболее предпочтительна та площадка, на которой прошел первый раунд переговоров.

«Как минимум, та, в которой был первый раунд. Остальное — предмет взаимной договоренности», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подтвердил, что один из возможных вариантов — Стамбул.

«Безусловно, конечно», — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, рассматривается ли в качестве площадки турецкий мегаполис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров анонсировал объявление о новых переговорах РФ и Украины. Одно из приоритетных требований России — отменить все дискриминационные русскоязычное население законы. Глава МИД РФ отметил, что российская делегация выдвигала это условие в Стамбуле и продолжит на следующем раунде. По мнению министра иностранных дел РФ, «переговоры — это лучше, чем война», однако первопричины киевского конфликта должны быть предварительно устранены.