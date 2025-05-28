Заедание стресса: как начать питаться осознанно

Изменить пищевые привычки с помощью одной силы воли не получится.

Стресс не убирается шоколадкой — наоборот, привычка заедать негатив может только усилить внутреннее напряжение и разрушить здоровье. Об этом Lenta.ru рассказал гастроэнтеролог и психолог Максим Маскин.

По его словам, первое, что нужно сделать, — признать, что еда стала эмоциональной костылем. Без этого любое изменение невозможно.

Он советует вести дневник: записывать, что вы едите, когда и главное — почему. Не просто фиксировать приемы пищи, а отслеживать эмоции, предшествующие им. Часто мы тянемся к холодильнику не из голода, а из тревоги, скуки или злости.

Следующий шаг — научиться есть осознанно.

«Ешьте медленно, без отвлечения на телевизор или телефон, фокусируйтесь на вкусе, текстуре и насыщении. Задавайте себе простые вопросы перед едой: «Я действительно голоден?», «Это физический голод или эмоциональный?», — посоветовал гастроэнтеролог.

Маскин также предостерегает от жестких диет. Они не решают проблему, а лишь запускают новый виток: голод — срыв — чувство вины — снова стресс. Вместо ограничений — сбалансированное питание и стабильный режим приёмов пищи.

Но изменить пищевое поведение только силой воли — сложно. Стресс не исчезает сам по себе. Его нужно проживать. Для этого полезны регулярные физические нагрузки, дыхательные упражнения, полноценный сон и занятия, которые приносят радость.

Идеально, если в этом процессе есть поддержка — друга, группы или психотерапевта.

Психолог выделяет когнитивно-поведенческую терапию как эффективный подход. Она помогает разобраться в причинах тревоги и учит заменять импульсивные реакции здоровыми стратегиями. Общение с людьми, проходящими похожий путь, помогает чувствовать, что ты не один.

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