Оправданы ли риски? В чем опасность кетодиеты и интервального голодания

Эти способы снизить вес могут быть эффективны, но имеют свои «подводные камни», которые могут серьезно навредить здоровью.

Кетогенная или кетодиета, а также интервальное голодание могут навредить здоровью. Об этом рассказал изданию Lenta.ru гастроэнтеролог и диетолог Роман Мальков.

По словам специалиста, эти два популярных способа сбросить вес действительно могут принести видимые результаты. Однако стоит обратить внимание на противопоказания и побочные эффекты.

Например, интервальное голодание, при котором практикуется цикличный прием пищи, может свести к минимуму риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа. Но этот способ похудеть тоже имеет «подводные камни»: снижение мышечной массы, появление чувства слабости и раздражительности. Особенно это заметно на начальных этапах такого питания, предупредил врач.

Кроме того, для людей с проблемами в желудочно-кишечном тракте интервальное голодание противопоказано, так же как беременным женщинам и кормящим мамам, уточнил Мальков.

«Некоторые исследования показывают, что длительное соблюдение строгой формы интервального голодания может негативно влиять на микробиоту кишечника, что, в свою очередь, может сказаться на иммунитете и пищеварении», — подчеркнул эксперт.

Кетодиета тоже приносит не только пользу, она также может ухудшить здоровье, заметил гастроэнтеролог. Питание, где человек ограничивает потребление углеводов и увеличивает объем жиров в своем рационе, приводит организм в состояние кетоза. То есть жиры становятся основным источником энергии.

Плюсы такой диеты в том, что снижается уровень инсулина и увеличивается объем кетоновых тел. Это и способствует снижению веса и стабилизации ряда метаболических процессов, например, в норму приходит уровень холестерина, рассказал медик.

Но есть и минусы в таком питании. Среди них: головные боли, усталость, тошнота, запоры, а также дефицит нескольких полезных веществ, из-за чего могут выпадать волосы, предупредил Мальков. Также кетодиета увеличивает нагрузку на печень и почки. Поэтому тем, у кого есть проблемы с этими органами, стоит быть особенно осторожными, практикуя подобные эксперименты. Еще данный рацион может плохо воздействовать на кишечную микробиоту.

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