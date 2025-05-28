На теплоходе «Михаил Булгаков» отравились 11 детей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Судно следует из Петербурга в Москву.

Дети отравились на теплоходе «Михаил Булгаков»

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

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На теплоходе «Михаил Булгаков», который следует из Петербурга в Москву, отравились 11 детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Инцидент привлек внимание ярославского управления Роспотребнадзора.

Диагноз детей — легкая ротавирусная инфекция. Известно, что на борту теплохода есть врач и все необходимые медикаменты. Причины отравления уточняются.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты, предстоит проверить еду. Уже проведен ряд санитарно-эпидемиологических расследований по фактам случаев острой кишечной инфекции. Симптомы у детей появились во время остановки в городе Углич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в подмосковном Егорьевске 17 человек отравились шаурмой из кафе. В числе пострадавших семеро детей. Все они обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. Быстро выяснилось, что каждый пациент до того, как посетить врача, ел шаурму в заведении на улице Ленина.

Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Детали инцидента уточняются прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

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