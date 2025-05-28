Массовое отравление на теплоходе «Михаил Булгаков»: что известно к этому часу

Судно продолжает путь в Москву.

На борту круизного теплохода «Михаил Булгаков», следующего по маршруту в Москву, выявили 11 случаев подозрения на ротовирусную инфекцию. Один из заболевших чувствует себя средне, у остальных — легкое недомогание. Все пассажиры с симптомами изолированы, а сам теплоход продолжает движение. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил Ярослав Марченко, заместитель коммерческого директора Московского пароходства.

Ситуация всплыла, когда судно прибыло в Углич. Один из туристов пожаловался на самочувствие, и на борт поднялись специалисты Роспотребнадзора и Угличской ЦРБ. После осмотра и проведения профилактических мер был подтвержден предварительный диагноз — ротовирус, а не пищевое отравление, как могли подумать сначала.

По словам Марченко, команда теплохода отреагировала моментально: усилили санитарную обработку всех общественных зон — кают, ресторанов, санузлов, палуб. Поверхности дезинфицируют каждые два часа, а в местах скопления людей установили дополнительные станции с антисептиками.

«Мы очень строго относимся к безопасности наших пассажиров, к их жизни и здоровью, поэтому на борту были, после первого обращения туриста, предприняты все необходимые меры», — подчеркнул Марченко.

По итогам осмотра медики предложили одному из заболевших госпитализацию, однако пассажир предпочел сойти на берег и завершить круиз досрочно. Остальные изолированы, находятся под наблюдением, а обстановка на судне остается стабильной.

Марченко также сообщил, что после прибытия в столицу весь теплоход пройдет глубокую санитарную очистку.

Прошлогоднее меню теплохода «Михаил Булгаков». 5-tv.ru

При этом отмена рейса не рассматривается: 300 человек не могут остаться в Угличе из-за нескольких заболевших. По официальным данным, всего зафиксировано 11 случаев недомогания, один — средней степени тяжести. Остальные — легкие. И, вопреки слухам, никто не отравился.

«Это не отравление, я еще раз хочу подчеркнуть, что это не отравление, это ротавирусная инфекция», — подчеркивает Марченко.

Распространяемая в сети информация, как сообщил Марченко, о массовом отравлении детей — фейк. Все заболевшие взрослые, диагноз подтвержден как вирусная инфекция. Пациенты изолированы от других туристов, наблюдаются врачом, получают лекарства и находятся под регулярным контролем.

На судне дежурит врач, ведется мониторинг состояния каждого заболевшего, предпринимаются все меры, чтобы инфекция не распространилась. Команда усилила санитарную обработку: дезинфекцию проводят каждые два часа, установлены дополнительные антисептики.

«Это случай единичный, да, случай. К сожалению, ни одна судоходная компания, ни одна общественная зона в Москве, будь то ресторан, школа, любое учреждение, не застрахована от такого заболевания (от ротовируса. — Прим.ред.)», — резюмирует Марченко.