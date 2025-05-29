Болезнь «скрюченного человека»: смертоносные комары добрались до России

Переносчики лихорадки чикунгунья были замечены в в Крыму и Краснодарском крае.

До России добрались смертельно опасные комары. Насекомые, которые могут заразить человека лихорадкой чикунгунья, были замечены в Крыму и Краснодарском крае.

Как сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, тигровые комары из Юго-Восточной Азии постепенно поднимаются со своих мест обитания. Эксперты полагают, что из-за аномально теплых зим тропические насекомые могут вполне прижиться и в Центральной России.

Эти комары уже спровоцировали крупнейшую за 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке. Ее еще называют болезнью «скрюченного человека». Зараженный испытывает настолько сильную боль в суставах, что вынужденно сгибается и не может разогнуться.