Если человеку не хватает эмоций, то сладости становятся их единственным источником.

Чтобы справиться с импульсивным перееданием, необходимо найти дополнительный источник эмоций. Об этом изданию «Известия» рассказала психолог по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина.

По словам эксперта, при импульсивном переедании человеку нужна не еда, а эмоции, которые он получает во время приема пищи. И если начать ограничивать себя, то потребность в получении удовольствия от вкусняшек лишь усилится. Еда начинает ассоциироваться с безопасностью и предсказуемостью.

«Мы ищем не просто вкус, мы ищем чувства. Мы хотим почувствовать себя живыми. Когда мы едим — особенно сладкое, жирное, соленое, — выделяется дофамин. Это гормон удовольствия, который говорит мозгу: «Запомни это. Это приятно. Повтори еще», — объяснила специалист.

По словам Забатуриной, проблемы начинаются тогда, когда еда становится единственным способом справиться с чувствами. После этого начинает развиваться зависимость, появляются срывы, тревожное пищевое поведение и расстройства.

Чтобы справиться с импульсивным перееданием, необходимо найти дополнительный источник эмоций: создать вокруг себя уют, отмечать приятные запахи и звуки, находить время на отдых и больше двигаться, посоветовала психолог.

Кроме того, она рекомендовала начать питаться по регулярному графику, избегать перекусов и голодных дней, после которых начинаются срывы. В таком случае тело привыкает к стабильности и не требует получение дофамина через еду.

Важно также научиться поддерживать самого себя в трудные моменты. Выяснять, какие эмоции вы по-настоящему чувствуете и что в данный момент вам действительно необходимо. Здоровый сон, умение не впускать посторонних в свои личные границы и занятия любимым делом так же помогут избавиться от импульсивного переедания, уверена специалист.

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