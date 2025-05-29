С браком покончено: Тимур Родригез официально развелся

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 36 0

Тимур Родригез официально развелся после 16 лет брака

С браком покончено: Тимур Родригез официально развелся

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Певец бросил жену по телефону.

Российский шоумэн и певец Тимур Родригез официально развелся с Анной Девочкиной. Их брак продлился 16 лет. Однако рассталась пара уже два год назад. Заявление о разводе артист подал в марте, а 27 мая суд официально поставил точку в этом деле. Об этом сообщает Starhit.ru.

Удивительно, но ни сама Девочкина, ни кто-либо из ее представителей не появились на процессе. То и понятно: Анна вместе с детьми больше двух месяцев путешествует по Европе, а сейчас и вовсе задержалась в Африке. Возможно, она даже не в курсе решения суда.

«Фишка в следующем: сообщив жене, что заканчиваю с ней отношения, я уже посчитал, что имею право строить свою жизнь дальше. И я бы, конечно, был последним человеком, если бы было наоборот, но я сделал так, как считал честным и правильным», — рассказал шоумэн.

Тимур Родригез и Анна Девочкина поженились в 2007-м году и состояли в браке около 16 лет. У пары есть двое сыновей: Мигелю — 16 лет, а Даниэлю — 12. Инициатором расставания стал сам Родригез еще в сентябре 2023 года. Он признался, что захотел «принципиально другого существования». В одном интервью селебрити признался, что бросил жену по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о о том, что новая возлюбленная Родригеза — актриса Екатерина Кабак — предстала перед поклонниками с округлившимся животом, тем самым спровоцировав слухи о беременности.

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