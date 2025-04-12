Возлюбленная Родригеза спровоцировала слухи о беременности: «Закрутило меня, завертело»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Возлюбленная Родригеза спровоцировала слухи о беременности, показав живот

родригез станет папой?

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса Екатерина Кабак показала ощутимо округлившийся живот, чем удивила поклонников.

Новая возлюбленная певца Тимура Родригеза — актриса Екатерина Кабак — предстала перед поклонниками с округлившимся животом, тем самым спровоцировав слухи о беременности.

Знаменитость устроила «детокс» от соцсетей, но спустя время решила объясниться перед подписчиками, где же все это время пропадала.

«Давненько я, конечно, тут не появлялась. Закрутило меня, завертело. Еще пирог испекла! Занята была», — написала она в личном блоге.

При этом в кадре артистка наглаживала ощутимо округлившийся живот. Однако прямо говорить о беременности не стала. Видимо, решила оставить интригу. Не исключено, что это мог быть всего лишь накладной живот для съемок.

Фото: Instagram*/katekabak

В 2023 году Тимур Родригез объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, а спустя год он публично заявил о романе с Катей Кабак.

«Мы очень много лет знакомы. Все это время не раз пересекались на мероприятиях, я приезжал поздравить Катю с днем рождения. Мы всегда были рады друг другу. Энергетически всегда совпадали, но я прекрасно понимал, что я женат, а она замужем», — говорил Родригез о своей новой избраннице.

Сама артистка, кстати, тоже была замужем. Она не смогла совладать со вспыхнувшими чувствами и тоже развелась с мужем.

«Для меня 2024-й стал годом решительности. Он связан с большими переменами и вместе с тем глубокими изменениями во мне. Я развелась, переехала, пересмотрела свой взгляд на многие вещи и отношения», — рассказывала актриса в интервью OK!

Ранее, писал 5-tv.ru, Тимур Родригез пожелал бывшей жене встретить свое счастье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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