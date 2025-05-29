Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 21 апреля

Дешевеет и евро.

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 21 апреля опустился ниже 79 рублей и практически дошел до 78, пишет EADaily.

К тому же подешевел и евро, опустившись ниже 89 рублей.

Центральный банк России 28 мая понизил официальный курс доллара до 79,6 рублей. Курс евро также упал до 90,3 рублей.

В то же время курс доллара к рублю с начала 2025 года ослаб практически на 22%. «Ведомости» объясняют укрепление отечественной валюты надеждами на прогресс в переговорах между Москвой и Киевом. Доллар может продолжить падение и дойти до курса 76-77 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны «Большой семерки» (G7) вновь не смогли разблокировать фактически украденные российские активы. Речь идет о сумме в 280 миллиардов долларов, замороженных в 2022 году.