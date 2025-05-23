Страны «Большой семерки» отказались возвращать России активы

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Речь идет о сумме в 280 миллиардов долларов, замороженных в 2022 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Страны «Большой семерки» (G7) вновь не смогли разблокировать фактически украденные российские активы. Речь идет о сумме в 280 миллиардов долларов, замороженных в 2022 году. Такое решение приняли по итогам саммита министров финансов в Канаде.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия и не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине», — говорится в заявлении «Большой семерки».

Президент РФ Владимир Путин, комментируя блокировку российских активов на Западе, назвал происходящее воровством. Что касается саммита, то на нем также обсудили планы по дальнейшему ужесточению санкций против России и украинский кризис.

По всей видимости, западные экономисты понимают, чем закончится конфликт, и уже подсчитывают собственную выгоду от восстановления страны. К работам обещают привлечь частный бизнес. Также обсуждают, какие компании не допустить на рынок, чтобы не делиться прибылью.

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