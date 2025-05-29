«Мальчика и девочку»: Виктория Боня планирует родить еще двух детей

У звезды уже есть дочь от ирландского бизнесмена.

Российская телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что хочет еще двоих детей: мальчика и девочку. На такое решение ее сподвигло покорение Эвереста. Об этом пишет 7Дней.ru.

Вероятнее всего звезде придется вынашивать сразу двойню, так как возраст не позволит ей перенести две беременности. Также непонятно, кто станет отцом, так как Виктория сейчас одинока. На фоне этого не стоит исключать и возможного донорства.

«Я еще ни с кем этим не делилась. На Эвересте я четко поняла, что хочу еще двоих детей. Мальчика и девочку. Собираюсь работать в этом направлении», — рассказала телеведущая.

У Виктории Бони уже есть ребенок — дочь Анджелина. Ее отцом является наследник ирландского миллиардера Алекс Смерфит. Пара познакомилась в Москве в 2010 году. Всего Боня и Смерфит прожили вместе семь лет, не вступая в официальный брак.

17 марта 2012-го у пары родилась дочь Анджелина Летиция Смерфит. Однако спустя пять лет их отношения закончились. Боня и Смерфит сохранили дружбу. Одним из последних возлюбленных Виктории был бизнесмен Руслан Гасанов, с которым они расстались в начале 2024 года. Причиной актриса назвала чрезмерную ревность бойфренда и разницу в возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая и блогер Виктория Боня добралась до вершины Эвереста. Покорить «крышу мира» удалось только со второй попытки.