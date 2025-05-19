Гора покорена: Виктория Боня добралась до вершины Эвереста со второй попытки

Подготовка к экспедиции заняла несколько месяцев.

Телеведущая и блогер Виктория Боня добралась до вершины Эвереста. Об этом сообщили на странице экспедиции в соцсетях.

Путь оказался непростым: с первой попытки подняться не удалось. Из-за плохого самочувствия Боня отложила восхождение, но уже 1 мая объявила — вернется на маршрут. Решимости блогеру добавила история некой 60-летней альпинистки, которой удалось дойти до вершины.

Уже утром 19 мая Боня стояла на «крыше мира». По словам команды, восхождение завершилось успешно.

Подготовка к экспедиции заняла несколько месяцев. Виктория регулярно делилась в своих социальных сетях этапами подготовки, тренировками и бытовыми сложностями, с которыми ей пришлось столкнуться в горах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня откровенно поговорила с матерью о возможной смерти. В личной переписке телеведущая поделилась своими пожеланиями на случай гибели — она просила кремировать ее тело, а прах развеять под деревом.

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