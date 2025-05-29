Официальный курс доллара от ЦБ опустился ниже 79 рублей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Его значение на четверг — 78,5 рубля.

Рубль продолжает тренд на укрепление к большинству мировых валют

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Рубль продолжает укрепляться к мировым валютам. Центральный банк России опубликовал на своем сайте новую стоимость на 30 мая доллара — 78,5 рублей, евро —88,95, юаня —10,89.

В последний раз американская валюта опускалась до такого уровня два года назад — 31 мая 2023 года.

С начала текущего года рубль подорожал к доллару более чем на 31%, к евро — более чем на 25%. Информационная группа «Интерфакс» передает, что стоимость российской валюта возросла на фоне активно дорожающей нефти и позитивных ожиданий относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

При этом, эксперты зарубежного агентства Reuters отмечают, что ослабление мировых валют к рублю связано со стремлением правительства США выровнять платежный баланс страны, чтобы избавиться от торгового дефицита. В публикации аналитик Джейми Макгивер также рассказал, что доллару придется упасть в стоимости, если администрация президента страны Дональда Трампа действительно собирается это сделать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 50% американцев указали на негативное влияние пошлин Трампа на семейный бюджет.

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