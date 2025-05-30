Владимир Путин провел встречу с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Сегодня президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову японского премьер-министра Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения три года назад. И вот обратите внимание, как прошла эта встреча, наш президент достаточно редко позволяет себе такие душевные разговоры с иностранными гостями.

«Я знаю и помню, что вы всегда сопровождали своего супруга в ходе его поездок в Россию. Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня сложились с ним очень добрые личные отношения. Он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал», — сказал глава государства.

«Я не политик и не хотела бы сейчас затрагивать какие-то политические вопросы. Могу сказать только одно, что Россия для Японии — очень важный сосед. И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами, даже в этот сложный период, развивались бы культурные обмены и человеческие контакты», — отметила вдова Синдзо Абэ Акиэ Абэ.

Именно нахлынувшими воспоминаниями можно объяснить слезы на глазах Акиэ Абэ. А необычную атмосферу этой встречи подчеркивает еще одна деталь. Из Кремля гостья уезжала на машине, которую использует только Путин. Черный Aurus с президентским штандартом на крыле довез Акиэ Абэ до Большого театра, где сегодня премьера балета «Конек-Горбунок».