Новая волна COVID-19 в Азии: власти призывают носить маски
В Таиланде и других азиатских странах растет число случаев COVID-19
Фото, видео: www.globallookpress.com/CHRISTIAN OHDE via www.imago-ima; 5-tv.ru
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В Таиланде за неделю заболели десятки тысяч человек.
В Азии новая волна коронавируса. Власти Таиланда, Сингапура и Китая призывают жителей вновь носить маски. Только за неделю в Таиланде заболели десятки тысяч человек, а с начала года общее число инфицированных превысило 180 тысяч.
Особое беспокойство вызывает ситуация в Бангкоке, где вспышку связывают с массовыми празднованиями тайского Нового года в апреле. Он известен своими традиционными водными битвами. И как раз после них зафиксирован резкий рост заболевших. Переломить ситуацию врачи и власти пока не могут.
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