Правительство Приморья сообщило о двух взрывах возле бухты Десантная

Правительство Приморского края сообщило о двух взрывах, прогремевших в районе бухты Десантная ранним утром 30 мая. Об этом сообщают представители пресс-службы администрации региона в официальном Telegram-канале. На месте происшествия с ситуацией разбираются сотрудники специальных и экстренных служб.

«Район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, разрушений также нет. Правительство Приморья позже заявило, ссылаясь на информацию антитеррористической комиссии региона, что угроза нейтрализована и последствия инцидента устранены.

Работы в районе взрывов продолжаются. В частности, туда прибыли представители спецслужб, обеспечивающие безопасность.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров. Поселок Северный полностью заволокло дымом, из-за гари местным жителям трудно дышать. Обстановка во всем регионе приближается к критической, действуют до 40 очагов, а площадь всех возгораний составляет на сегодня около 36 тысяч гектаров.