Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров

Причиной возгораний стали начавшиеся в регионе грозы.

И начинаем с ситуации в Бурятии, где лесной пожар вплотную подошёл к жилым домам. Поселок Северный заволокло дымом. Гарь в воздухе не дает людям нормально дышать. Обстановка в регионе накаляется. Общая площадь лесных пожаров выросла до 36 тысяч гектаров. Действуют около 40 очагов.

Ситуацию осложняет порывистый ветер. К тушению уже привлечены более 800 человек. Это специалисты «Авиалесоохраны», МЧС, а также волонтеры. Накануне, глава республики принял решение усилить противопожарную группировку.

Ухудшилась обстановка и в Забайкалье — там начались грозы. Из-за них уже вспыхнули восемь новых очагов. Об этом сообщили в «Авиалесоохране». Сухая трава продолжает гореть в труднодоступных районах, куда невозможно пригнать спецтехнику. Тушить возгорания приходится вручную. За последние дни удалось ликвидировать 12 крупных пожаров. На помощь забайкальским специалистам перебрасывают отряды спасателей из других регионов: Хакасии и Тывы, республики Коми, Иркутской и Свердловской областей, Приморья и Якутии.