«Последний день»: когда Маск покинет пост в администрации Трампа

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Трамп: в пятницу будет последний день Маска на посту в правительстве США

Илон Маск уходит с поста в правительстве США

Фото: Reuters/ Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предприниматель поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы».

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что предприниматель Илон Маск уходит с поста главы департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE). Об этом лидер страны написал на своей странице в социальной сети.

«Завтра в 13:30 (в пятницу в 20:30 по московскому времени. — Прим. ред.) я проведу пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день (на посту в DOGE. — Прим. ред.)», — сообщил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что предложит предпринимателю возможность помогать работе администрации президента.

Не так давно Маск сам заявлял, что запланированный срок его полномочий в правительстве подходит к концу. Департамент был создан Трампом для сокращения расходов бюджета страны и реструктурировании федеральных агентств. За время работы данного ведомства были выявлены «шокирующие» траты, которые не согласовывались с конгрессом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илан Маск рассказал, кто сознательно уничтожает его репутацию.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-1.10 88.95
-1.39
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

10:10
На смену зною: какая погода ждет москвичей 30 мая
10:02
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025
9:48
Москвичи сдали более ста тонн одежды и книг с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»
9:30
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
9:27
«Последний день»: когда Маск покинет пост в администрации Трампа
9:11
«Я буду слишком красив»: что хочет изменить в себе похудевший на 80 кг Александр Морозов

Сейчас читают

Баланс факторов в пользу рубля: как будет меняться курс доллара в течение месяца
«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025